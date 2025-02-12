Жінка ошукала пенсіонерку на суму понад ₴380 тис., взявши гроші нібито на операцію для її доньки у Німеччині

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 34-річної уродженки Рівненської області за шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що 73-річній пенсіонерці зателефонували невідомі та представившись лікарями, повідомили, що її донька потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та потребує термінової операції, яку проводять лише у Німеччині.

Повіривши у цю історію, пенсіонерка віддала жінці, яка прийшла за грошима, усі свої заощадження в гривнях, доларах та євро – понад 380 тис. гривень. Лише віддавши гроші потерпіла зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали.

Під час затримання в обвинуваченої вилучили 60 тис. гривень, які повернули пенсіонерці. Решту ж грошей жінка, з її слів, переказала на рахунок чоловіка, який запропонував такі заробітки.

Обвинувачена перебуває під вартою.

Матеріали щодо спільників жінки виділено в окреме кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської міської прокуратури