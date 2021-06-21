Жінка померла внаслідок ножового удару, який їй завдав співмешканець

Оперативники спільно з військовими Національної гвардії України майже добу шукали зловмисника. До пошуків також залучили службових собак.

Злочин було вчинено 19 червня, в одному з сіл, розташованих в Великоновосілківській ТГ.

Попередньо встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв із 59-річною співмешканкою 62-річний чоловік схопив ніж та ударив жінку у стегно. Чоловік покликав на допомогу сусідів, проте від отриманих травм потерпіла померла на місці. Про скоєне зловмисник розповів доньці співмешканки та повідомив, що не бажає «сідати до в’язниці та пішов вчиняти самогубство».

Поліцейські разом з військовими майже добу розшукували підозрюваного. Вчора, 20 червня, співробітники сектору кримінальної поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Волноваський районний відділ поліції Донецької області