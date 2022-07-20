Жінка шахрайством заволоділа земельною ділянкою вартістю понад ₴2,2 млн.у Львові

За процесуального керівництва прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактами виготовлення та використання підроблених офіційних документів, а також шахрайського заволодіння земельною ділянкою (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена виготовила та використала підроблені офіційні документи, а саме: технічний паспорт та висновок про технічну можливість поділу житлового будинку у місті Львові на два окремих самостійних садибних будинки.

У подальшому, фігурантка ввела в оману орган місцевого самоврядування щодо правомірності своїх дій, внаслідок чого ухвалою Львівської міської ради їй передано у власність земельну ділянку площею 0.0927 га, чим завдано територіальній громаді міста матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 2,2 млн грн.

За принципової позиції прокурорів, суд наклав арешт на згадану вище земельну ділянку.

Окрім цього, в ході здійснення представницької діяльності керівником Франківської окружної прокуратури міста Львова подано позов в інтересах держави про визнання недійсною ухвали ЛМР, якою обвинуваченій передано у власність земельну ділянку та скасування реєстрації права власності на неї.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури