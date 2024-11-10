Жінка вдарила чоловіка ножем через те, що той збирався зустрітися з друзями

Поліцейські відправили на лаву підсудних 39-річну жительку Березівщини, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження співмешканцю

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася на початку вересня, ввечері, за місцем мешкання пари в одному із сіл Великобуялицької територіальної громади. Про пораненого чоловіка поліцейським повідомили медики.

Правоохоронці встановили, що 25-річний чоловік прийшов ввечері додому і сповістив свою 39-річну співмешканку, що йде на зустріч зі своїми друзями. Жінка почала висловлювати своє невдоволення, втім чоловік продовжував збиратися. На фоні виниклої сімейної сварки правопорушниця взяла кухонний ніж та вдарила ним співмешканця у груди, а потім викликала йому швидку.

Медики госпіталізували потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітки, ушкодженням легені, перикарду та передсердя, що супроводжувалося пневмогемотораксом. За висновком судово-медичних експертів, отримані потерпілим тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких, та є небезпечними для життя.

При спілкуванні з поліцейськими цивільне подружжя розповідало, що ножове поранення чоловік нібито отримав від невідомого, коли йшов додому. Втім, провівши кропітку роботу по збору доказів поліцейські довели причетність до скоєного співмешканки потерпілого. Врешті, жінка у скоєному зізналася.

«Ми розпочали кримінальне провадження та зібравши достатньо доказів, під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули фігурантці обвинувачення за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. На час слідства суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Згідно з чинним законодавством правопорушниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено і матеріали справи скеровані до суду», – прокоментував начальник територіального відділу поліції Микола Древов.

Березівський районний відділ поліції Одещини