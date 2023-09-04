Жінка віддала аферисту-іноземцю ₴90 тисяч за «посилку з цінними речами та великою сумую грошей»

У віртуальному світі можна не лише познайомитися з принцом-іноземцем, знайти кохання всього життя, але і стати жертвою інтернет аферистів. Анонімність мережі Інтернет спонукає шахраїв зловживати наївністю своїх жертв, за що вони можуть поплатитися грошима та майном.

В одну із таких афер потрапила мешканка Івано-Франківська. Відомо, що потерпіла познайомилася з іноземцем в мережі. В ході спілкування, аферист повідомив, що перебуває зараз у плаванні, та з собою має цінні речі і велику суму готівки. Тому, він вимушений посилкою передати їй вантаж. А коли у нього з’явиться можливість, він приїде в Україну та забере свої речі.

В подальшому пройдисвіт вказав контактну особу із служби доставки, з якою жінка мала тримати звʼязок для отримання посилки. Менеджер у листуванні повідомив, що необхідно оплатити доставку за посилку. Вона так і зробила, кількома платежами внесла на рахунок афериста 90 000 гривень. Однак, посилку не отримала, а іноземець – зник.

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам:

– не потрібно довіряти невідомим особам в мережі, а тим більше, якщо вони про допомогу;

– не виконуйте ніяких операцій, пов’язаних з розголошенням персональних даних вашої банківської картки;

– виконуйте усі фінансові операції виключно у банківській установі.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини