Жінка відповідатиме в суді за систематичне домашнє насильство відносно своєї матері

Про курори Черкаської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жительки Черкаського району за фактом домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, жінка систематично вчиняла психологічне насильство стосовно своєї 69-річної матері. Ображала, шантажувала та висловлювалась нецензурною лайкою на її адресу, що призвело до психологічних страждань та розладу здоров’я.

Зловмисниця неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за образи та погрози на адресу матері.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини, жінці загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури