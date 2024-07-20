Жінка відсиділа в тюрмі 43 роки за вбивство, якого не скоювала

В США Сандрі Хемме скасували вирок після того, як вона пробула в тюрмі 43 роки за звинувачення у вбивстві, якого вона не скоювала.

Про це повідомляє BBC News.

Сандрі Хемме було 20 років, коли в листопаді 1980 року її визнали винною в ножовому вбивстві працівниці бібліотеки Патрісії Єшке з Сент-Джозефа, штат Міссурі. Її засудили до довічного ув’язнення.

Не було жодних доказів, які б пов’язували її зі злочином, окрім її зізнань. Однак жінка перебувала під сильними седативними препаратами. Вона періодично проходила психіатричне лікування з 12 років.

Її відповіді були “однослівними”, і вона “не зовсім усвідомлювала, що відбувається”, іноді ледве могла тримати голову прямо і відчувала біль від м’язових спазмів – побічного ефекту ліків, про що свідчать судові документи.

Зараз їй 64 роки, і вважається, що вона відбула найдовший незаконний вирок жінки в історії США, за словами її представників.

Її команда юристів сказала, що вони вдячні за те, що Хемме нарешті возз’єдналася зі своєю родиною, і вони “продовжуватимуть боротися”, щоб очистити її ім’я.

Хоча вона більше не перебуває в тюрмі, її справа все ще розглядається. // Букви