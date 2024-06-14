Жінка ввела в оману батьків випускників, витративши зібрані для святкування кошти

Поліцейські Житомирського районного управління встановили причетність 35-річної місцевої жительки до щонайменше 14 ошуканств.

Слідчі з’ясували, що жінка була учасницею батьківського комітету 9 класу одного з ліцеїв міста. Наприкінці травня вона запропонувала у груповому чаті месенджера взяти на себе організацію випускного свята для дітей. Для цього надала реквізити особистої банківської картки, на яку батьки ліцеїстів робили перекази коштів.

Однак за тиждень від початку збору жінка повідомила, що стала жертвою шахраїв. Мовляв, до її банківського рахунку було отримано несанкціонований доступ та всі гроші, зібрані на свято, зникли.

Така обставина видалася дивною для учасників фінансового збору, тож вони вирішили звернутися до правоохоронців. Оперативники кримінальної поліції, провівши низку заходів, з’ясували, що кошти з банківського рахунку жінки були використані для гри в онлайн-казино.

Пізніше вона зізналася, що таким чином вирішила заробити на «вільних» коштах. Загальна сума завданих жінкою збитків перевищує 11 тисяч гривень.

12 червня слідчі Житомирського районного управління поліції повідомили фігурантці про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Досудове розслідування триває.

Згідно з чинним законодавством такі протиправні дії караються значним штрафом або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Житомирське районне управління поліції