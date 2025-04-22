Жінка виявила тіло родича зі слідами насильницької смерті: поліцейські Збаража затримали підозрюваного

Працівники слідчо-оперативної групи Збаразького відділення поліції, які виїжджали на місце події встановили, що чоловіка побили. Проте остаточна причина смерті стане відома лише після проведення судово-медичної експертизи.

У ході перевірки стало відомо, що потерпілий прийшов до знайомого в гості. Чоловіки та подруга господаря помешкання розпивали спиртні напої. За деякий час між фігурантами виник конфлікт через ревнощі й власник житла схопив дерев’яну ніжку від ліжка й кілька разів вдарив нею свого знайомого. Після бійки чоловіки продовжили застілля, а після цього пішли спати. Вранці господар з подругою пішли у справах, а на гостя не звернули увагу.

Виявила бездиханне тіло 54-річного жителя села Зарубинці його родичка, яка зайшла до помешкання. Вона викликала правоохоронців. Поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний – житель Збаража 1987 року народження. Чоловік у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За вчинене фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області