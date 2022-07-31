Жінка, яка була директором Печерської гімназії №75 у Києві та “зливала” позиції ЗСУ окупантам, вийшла під заставу.

Суд випустив з-під варти директорку школи з Київської області, яка підозрюється у здачі позицій ЗСУ за обіцянку від окупантів посади міністра освіти на окупованій Україні.

Про це повідомляє ТСН.

Ні СБУ, ні прокуратура прізвище підозрюваної не називають, але із власних джерел ТСН з’ясували, що підозрювана освітянка уже має шлейф судових тягянин і була героїнею посадового скандалу.

«Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави, співпрацювала з представником Російської Федерацій, який брав участь в інформаційних акціях проти нашої країни та мав зв’язки із спецслужбами країни-агресорки. Жінка передавала йому інформацію про місцерозташування ЗСУ, тероборони, а також щодо діячів України», – розповідає прокурорка.

«В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду міністра освіти в лавах окупаційної адміністрації», – зазначають в СБУ.

Про затримання директорки столичної школи, яка здавала рашистам позиції ЗСУ, СБУ прозвітувала ще місяць тому. Увесь цей час жодної інформації про особу затриманої правоохоронні відомства не надавали. Зважаючи на велике суспільне значення інформації про співпрацю з ворогом в умовах війни, ТСН провели власне розслідування про підозрювану освітянку. Юристи кажуть, враховуючи резонанс і час, ця справа не може бути замовчана.

Прізвище директорки школи, яку підозрюють у державній зраді України, можна знайти у відкритому списку справ Солом’янського суду – Алла Миколаївна Душкіна.

«До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала директоркою однієї з приватних шкіл», – зазначають співрозмовники ТСН.

Приватна школа-садок розташована серед новобудов у передмісті Києва. На сайті закладу директорка є на фотографіях. У соцмережах на своїй сторінці обвинувачена у держраді останній рік публікує багато фото із цього садка. За день до початку війни вона запрошує батьків у гості.

Алла Душкіна у соцмережах у перші тижні війни показує підвал цього дитсадка, який вже наступного після повномасштабного вторгнення Росії до України став укриттям для дітей та родин. А 1 березня, в розпал боїв за Київщину, коли окупанти вже захопили передмістя столиці, на своїй сторінці у соцмережах директорка вітає з початком весни.

Нині приватний заклад відновив роботу, але про керівницю нічого не говорять. Звинуваченнями колеги у держзраді інші співробітники шоковані, поки триває слідство – від роботи Душкіна відсторонена.

На перше судове слухання сама обвинувачена не прийшла. «Було призначене судове засідання – єдине, що надали – документи, що вона на лікарняному, тому судове засідання перенесено», – кажуть прокурори.

Її відпустили з-під арешту під заставу 500 тисяч гривень. На її останньому робочому місці кажуть, що грошей на заставу в колективі не збирали. На телефонні дзвінки журналістів обвинувачена не відповідає.

В прокуратурі кажуть, зібрали достатньо доказів проти освітянки.

В архівах ТСН є відео. До роботи у приватній школі Алла була керівницею однієї зі шкіл на столичному Печерську. Правда, тоді вона мала інше прізвище – Ратушна. 2020 року Алла Ратушна опинилася в епіцентрі скандалу – змагалася за посаду директора школи із погрозами, виламуванням замків та зі зникненням важливих документів. «Мені було дуже страшно, мені погрожували, я писала заяви до поліції», – каже тогочасна легітимна директорка закладу.

І лише після втручання освітнього омбудсмена та спеціальної комісії при мерії Києва законна директорка змогла зайти на своє робоче місце.

Посадові скандали та судові тяганини – це частина життя Алли Душкіної, розповідає її наступниця. «Вона постійно говорила, що вона майбутній директор Департаменту міста Києва», – каже вона.

Адвокат підозрюваної у державній зраді освітянки на запит ТСН відповідає коротко: «Без її дозволу не можу нічого коментувати», – каже він.

За тиждень обіцянок дати коментар – відповідь та сама.