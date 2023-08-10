Жінка, яка була «старостою» окупованого села на Харківщині, отримала 5 років ув‘язнення — прокуратура хоче більше

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 50-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялось раніше, 27 червня минулого року жінка обійняла псевдопосаду «и.о. помощника начальника отдела» так званого «Кондрашовского териториального отдела ВГА Купянского района Харьковской области».

Головною метою її «діяльності» було створити вигляд «порядку» під час окупації села Кіндрашівка. Задля цього «начальниця» організовувала видачу господарського інвентаря та надавала різні вказівки односельчанам. Крім того, жінка організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти нібито «турбуються» про місцеве населення.

У січні цього року правоохоронці затримали колаборантку в порядку ст. 208 КПК України.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області виніс обвинувальний вирок щодо обвинуваченої. Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування строком на 10 років, без конфіскації майна.

Жінка у суді своєї вини не визнала.

Прокуратура не погоджується із вказаним вироком та буде просити більш суворого покарання, а саме 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі готується апеляційна скарга.

Досудове розслідування проводив СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Хврківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Харківська обласна прокуратура