Жінка за $40 тис. пропонувала експрокуророві закрити провадження щодо нього через неіснуючого родича у САП

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Хмельницької області, яка, прикриваючись неіснуючими зв’язками в САП, шляхом обману, намагалась заволодіти 40 тис доларів США (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, раніше засуджена за шахрайство жінка, представившись родичкою працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, запропонувала колишньому керівникові прокуратури Одеської області свою допомогу у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження стосовно нього, яке розслідує НАБУ.

Експрокурор звернувся до СБУ та повідомив про таку пропозицію. Правоохоронці затримали жінку після одержання 40 тис дол США. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора