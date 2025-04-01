Жінка залучила бандюків, аби «вибити» 300 000 доларів з колишнього чоловіка

У такий спосіб жінка хотіла прискорити поділ спільної сумісної власності. Погрожуючи фізичною розправою, ділки змусили потерпілого віддати колишній дружині визначену суму. Нині вона та двоє її спільників – кримінальних авторитетів, затримані. Усі знаходяться під вартою і тепер їм загрожує 12-ти років в’язниці.

59-річна жінка вирішила по своєму владнати спір щодо розподілу майна після розлучення. Попри наявне рішення суду, вона звернулася до знайомих кримінальних авторитетів, що входять в коло спілкування кількох «смотрящих», аби пришвидшити отримання своєї частки – 300 000 доларів.

Кримінальники погрожували чоловікові фізичною розправою, тож він звернувся до поліцейських за допомогою. 27 березня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницький області, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницький області за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення та КОРД затримали жінку та двох її спільників під час отримання частини коштів – 200 000 доларів.

На підставі зібраних доказів затриманим слідчі поліції оголосили підозри за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі жінка перебуває під вартою, як і двоє її спільників.

Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України