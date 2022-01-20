Жінку судитимуть за пограбування столичного банку із захопленням заручника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури до Оболонського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт стосовно жінки за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 20 липня 2021 року підозрювана з метою заволодіння грошовими коштами здійснила розбійний напад на відділення банку на вул. Автозаводській у Києві.

Спершу вона кинула підпалену пляшку з легкозаймистою рідиною у приміщення, потім почала вимагати гроші в працівників, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. Працівники банку виконали вимогу та передали їй 15 тис грн. Після цього підозрювана взяла у заручники відвідувачку та намагалася втекти.

Правоохоронці затримали її на виході з приміщення банку. Заручниця не постраждала. Висновком експертизи жінка визнана осудною.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури