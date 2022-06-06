Жінку судитимуть за розбещення та передачу малолітньої доньки для сексуальної експлуатації

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно киянки за фактами розбещення, катування та передачі для сексуальної експлуатації малолітньої доньки, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії, у тому числі за участі дитини (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 127, ч. 1, ч. 3 ст. 149, ч. 4, ч. 5 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 300, ч. 3 ст. 153 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена з 2015 року, коли дитині було лише 4 роки, вчиняючи домашнє насильство, примушувала доньку до участі у створенні порноконтенту та фіксувала це на камеру. Фото- та відеозображення з відвертими сценами сексуальної поведінки матір зберігала і розповсюджувала через інтернет.

Також жінка катувала власну доньку, передавала її за кошти для сексуальної експлуатації та виготовляла за її участі твори, що пропагують культ насильства та жорстокості.

У мобільному телефоні та на флеш-накопичувачах обвинувачена зберігала численні фото та відео дитячої порнографії. Їх вилучили під час обшуків за місцем проживання киянки.

Потерпілу дитину вилучено з небезпечного середовища до центру соціально-психологічної реабілітації, де їй надається відповідна допомога.

Офіс Генерального прокурора