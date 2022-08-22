Жінку виправдали від звинувачень у замовленні вбивства суперниці

Іллічівський міський суд Одеської області визнав молодшу медсестру КУ «Чорноморська лікарня водного транспорту» невинуватою в організації замаху на умисне вбивство на замовлення.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 18 липня.

За версією обвинувачення, влітку 2017 року громадянка замовила вбивство коханки свого чоловіка, сподіваючись так повернути його в родину. Через знайомого вона знайшла виконавця, який погодився зробити за 250 доларів.

Втім, виконавець, дізнавшись про суть замовлення, звернувся до СБУ. В подальшому вбивство інсценували.

У судовому засіданні обвинувачена показала, що коли її чоловік пішов з сім’ї, то їй було тяжко виховувати дитину. Всі зустрічі з виконавцем та розмови підтвердила, але наполягала, що жодного разу не казала, що хоче вбивати, казала щоб налупити та інше, щоб коханка відчепилась. Гадала, що виконавець зустрінеться і поговорить із суперницею, говорила, щоб руки ноги поламати, бо таке творилось на душі. Коли побачиоа чорно-білу світлину із жінкою в калюжі якоїсь рідини (ерові), то злякалась. Не виключає, що під час першої розмови її висловлювання можна було сприйняти як намір вбити, оскільки вона була в дуже тяжкому емоційному стані.

Мати обвинуваченої розповіла, що за завданням дочки передавала на автостанції «Привоз» незнайомцю папірець із 100 доларів (це була частина винагороди). Пояснила, що у зятя появилась інша жінка і донька на ґрунті ревнощів хотіла побити коханку, потягати за волосся.

Потерпіла підтвердила, що мала стосунки з одруженим чоловіком. Одного дня до неї прийшли працівники СБУ і повідомили, що начебто замовлено її вбивство, попросили взяти участь в імітації злочину. До обвинуваченої вона претензій не має і просить суворо її не карати.

Суд помітив передусім низку процесуальних порушень.

Заява про злочин первинно надійшла до СБУ. За кілька днів прокурор постановив передати справу за підслідністю поліції. Але, всупереч постанові прокурора, справа вчасно передана не була і ще 22 дні розслідувалась неуповаженими особами.

Прокурор не має повноважень безпосередньо очолювати та проводити досудове розслідування, не передаючи матеріали кримінального провадження до органу досудового розслідування, а в даному випадку прокурор самостійно провів майже все досудове розслідування.

Результати таких слідчих дій, у тому числі, негласних-розшукових, суд визнав недопустимими доказами.

Також суду не надано протоколу за результатом контролю за вчинення злочину у формі імітування обстановки злочину, де було б викладено процес імітування вбивства, у зв’язку із чим суд вважає, що дана слідча дія не проводилась, а доказ у вигляді фотокартки є недопустимим.

Суд зазначає, що прокурором не надано жодного доручення на проведення НСРД, зокрема на проведення аудіо-, відео контролю особи та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж УСБУ в Одеській області. Тому збираючи таку інформацію, працівники СБУ діяли із перевищенням повноважень.

Попри все, суд проаналізував записи розмов між обвинуваченою та заявником (він же виконавець) і дійшов висновку, що мала місце провокація.

Фрази жінки свідчать про її невпевненість та остаточну невизначеність у намірах та замовленні.

За відсутності будь яких відомостей, що громадянка схильна до подібного злочину, дії заявника під контролем прокуратури та СБУ, мали провокаційний характер. Співрозмовник прямо спонукав обвинувачену до вчинення злочину, пропонуючи привабливі фінансові умови — невисоку ціну «послуги», заспокоював, коли жінка переймалася, що їй не вистачить грошей і погоджувався на меншу винагороду. З іншого боку, він заохочував громадянку до замовлення найбільш жорстоких дій.

Суд звертає увагу, що жінка так і не прийняла остаточного рішення щодо змісту «замовлення», а виконавець самостійно взяв на себе обов’язок визначити вид та форму дій, які дозволять повернути чоловіка та помститися коханці.

Тобто обвинувачену підбурили до вчинення інкримінованого їй злочину з метою її подальшого викриття.

Підсудна хоч і бажала замовити ушкодження здоров’ю потерпілої, однак не визначилась зі ступенем їх тяжкості, тому суд позбавлений можливості кваліфікувати її дії за іншими статтями Кримінального кодексу.

Всі докази, отримані внаслідок підбурювання з боку прокуратури та СБУ, визнаються недопустимими.

Жінку виправдали за недоведеністю в її діях складу злочину.