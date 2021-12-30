Жінку, яка допомагала двом заробітчанам незаконно перетнути кордон із Росією, засудили до 7 років

Новопсковський районний суд Луганської області визнав громадянку винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 23 грудня.

У травні 2017 року, поблизу магазину «Балтика» в смт. Білолуцьк Луганської області, обвинувачена познайомилась з двома чоловіками, почувши, що вони хочуть на заробітки до міста Ровеньки, Бєлгородської області Російської Федерації, але один із них не має при собі паспорту.

Жінка запропонувала за 400 гривень допомогти перетнути кордон поза пунктом пропуску.

Одного дня всі троє попутною машиною доїхали до села Пелагеївка. Там обвинувачена підвела чоловіків до інформаційного прикордонного знаку і жестами показали куди йти далі — в бік російського селища Нижня Серебрянка. Заробітчан затримали на українські прикордонники в 20 метрах до лінії кордону.

Підсудна провину не визнала і озвучила власну версію, що раніше оперуповноважений поліції запропонував їй 1500 гривень, щоб вона інсценувала переправлення осіб через кордон, попередивши, що люди кордон не перейдуть і будуть затримані.

Але суд не повірив обвинуваченій і вважає, що її вина підтверджується доказами і показаннями інших свідків.

Правоохоронці і понятий розповіли, що після затримання жінка підтверджувала, що за 400 гривень допомагала двом чоловікам перетнути кордон.

Також суд у вироку посилається на протокол проведення слідчого експерименту, під час якого підозрювана розповіла та показувала, як все сталося біля лінії кордону.

Оперуповноважений поліції, на якого вказувала обвинувачена, розповів, що доставляв її до слідчого управління ГУНП в Луганській області та до прокуратури Луганської області. Він сказав, що під час виконання доручення слідчого ніякого фізичного та психологічного тиску до громадянки не застосовував.

30.04.2021 постановою слідчого ДБР кримінальне провадження про можливе перевищення службових повноважень оперуповноваженим УБЗПТЛ ГУНП в Луганській області закрито у зв’язку з закінченням строку досудового розслідування.

Обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання судом не встановлено.

Жінка раніше не судима. У підсумку їй призначили 7 років позбавлення волі.

Суд розпорядився ще до набуття вироком законної сили негайно взяти обвинувачену під варту.