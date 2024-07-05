Жінку, яка хотіла відкупити в поліції сина, затриманого на збуті метадону, ув’язнилии на 4 роки

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області визнав громадянку винною у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 липня.

У квітні 2021 року Бердичівський райвідділ поліції в Житомирській області провів оперативну закупку наркотиків і затримали хлопця на збуті метадону. Через два дні мати підозрюваного була викрита в кабінеті заступника начальника райвідділу поліції після того, як поклала йому в кишеню 4 тисячі гривень. Жінка, начебто, хотіла, щоб за гроші посадовець закрив кримінальну справу проти її сина.

У судовому засіданні обвинувачена заперечувала вину. Розповіла, що її син стоїть на обліку в наркологічному кабінеті, щодня туди ходить і йому там дають таблетки додому. Начальник поліції, нібито сам повідомив їй, що він начальник і щоб вона підійшла в середу в його кабінет. Вона прийшла, але він сказав, що зайнятий, і запропонував зустрітися завтра написав на папірц, коли прийти. Але того ж дня ввечері її сина відпустили додому.

Жінка визнала, що дала йому гроші, щоб віддячити, бо думала, що саме він допоміг звільнити сина. У розмові посадовець поліції сказав, що вже не має ніякого відношення до цієї справи. І тоді вона дала йому гроші дітям на Паску, гостинці. Ніхто про суму коштів їй не казав, навіщо прийти в кабінет, не сказали, казали «прийдете, домовимося». важає, що її вина в тому, що вона хотіла віддячити, зробила неправильно, що пішла туди. Якби їй не призначили зустріч, вона б не прийшла. Обвинувачена просила вибачення.

У судовому засіданні показання дали працівники поліції, які проводили обшук за місцем проживання хлопця. Вони розповіли, що мати підозрюваного підходила до них і запитувала, як вирішити це питання, казала «відпустіть його, я дам вам гроші». Оперуповноважений відповів їй, щоб зверталася до керівництва, показавши на керівника, бо вони таких питань не вирішують. Свідок бачив, як вона із начальником вийшла з двору на провулок, але про що вони говорили не знає.

Ще один оперуповноважений памʼятає, що жінка обвинувачена підходила до керівника з гаманцем, казала, що хоче з ним поговорити. Той пояснював їй, що проводяться слідчі дії. Але громадянка наполягала на розмові, підходила два чи три рази, на що керівник поліції їй говорив, щоб вона не заважала працювати.

Старший слідчий пригадував, що жінка запитала чи можна сплатити штраф на місці, щоб сина відпустили. Але начальник їй розʼяснював, що рішення приймає суд. Далі жінка говорила з цим начальником, бо він представився підполковником поліції. Вони відходили в бік і про щось розмовляли.

Колишній заступник начальника відділу поліції зараз перебуває на пенсії. Він підтвердив, що на під час обшуку до нього неодноразово підходила мати затриманого хлопця, яка була схвильована і запитувала чи можна вирішити питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина, пропонувала кошти, відкривала гаманець і діставала пачку грошей. За штраф мова не йшла, обвинувачена казала про закриття справи, бо вона, нібито, знає, що це вирішується. Жінка запитувала, чи він керівник і чи можна прийти до нього в кабінет поговорити. Він пояснював, що нічого вирішувати не буде, що це неправильно і вона буде нести відповідальність. Сказав обвинуваченій, що вона може прийти, але немає про що говорити. На місці події був слідчий і поняті, які бачили, що жінка неодноразово підходила, відводила його в сторону, щоб вирішити питання. Поліціянт того ж дня доповів керівництсву, що йому пропонують кошти, написав заяву.

Зустрічі, які відбувались під контролем правоохоронних органів, на думку суду, беззаперечно свідчать про намір обвинуваченої надати неправомірну вигоду. Жінка просила посадовця сказати «шо, кому», пропонувала йому кошти, щоб він вирішив питання з її сином через слідчого.

Із протоколу контролю за вчиненням злочину вбачається, що під час останньої зустрічі жінка сама висловила пропозицію хабара, дістала із сумки гроші та почала їх перераховувати. Потім відвідувачка встала, підійшла до працівника та поклала йому гроші до кишені кошти. Але відеозапис цієї події у суді не досліджувався у звʼязку з неможливістю його відтворити.

Доводи захисту про провокацію хабара було оцінено критично. Суд вважає, що це спростовується дослідженими доказами і, зокрема, змістом зафіксованої розмови, в якій саме обвинувачена пропонувала за гроші допомогти із закриттям кримінального провадження її сина. При цьому вона говорила, що знає, що такі питання вирішуються.

Жінку засудили до 4 років увʼязнення без конфіскації майна. Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу обвинуваченій не обирали. Її син за збут метадону засуджений так і не був.