Жінку, яка інформувала окупантів про українських патріотів на Луганщині, ув’язнили на 15 років

Шевченківський райсуд Києва визнав громадянку винною у державній зраді під час війни.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 23 січня.

Ще навесні 2019-го, перетинаючи лінію розмежування у селі Станиця Луганська Луганської області, обвинувачена, маючи проросійські погляди та підтримуючи агресію РФ, вступила у злочинну змову зі співробітником так званого «міністерства державної безпеки Луганської народної республіки». Останній запропонував їй надавати інформацію про події, які відбуваються у смт. Марківка та інших населених пунктах Луганщини, збирати відомості щодо осіб, які негативно ставляться до окупаційних дій країни-агресора, виходять на мітинги проти окупації на підтримку України, повідомляти про розташування та рух військової техніки та військовослужбовців ЗСУ.

У вироку йдеться про те, що громадянка почала інформували «МДБ ЛНР» саме після повномасштабного вторгнення РФ у період із 24 лютого по жовтень 2022 року.

Так, 26 лютого, перебуваючи жителька Марківки відправила в Telegram представнику окупантів дані про місце дислокації військової техніки ЗСУ. 1 березня переслала інформацію щодо співробітника ДСНС України, який проживає в місті Лиман Луганської області і раніше проходив військову службу в ЗСУ є противником окупації території України. Це ім’я вона передала з метою так званої «ліквідації» особи.

4-7 березня жінка відвідала мітинги в селищі Марківка на підтримку України, щоб побачити їх учасників, і потім надіслала представнику «МДБ ЛНР» імена щонаймше вісьмох осіб з метою подальшого їх затримання представниками окупаційної влади.

У судовому засіданні жінка винною себе визнала повністю. Вона показала, що в один із днів 2019 року при перетині пункту пропуску в місті Станиця Луганська раніше незнайомий їй чоловік представився працівником «Міністерства державної безпеки ЛНР» і запропонував особа, яка представилася передавати інформацію про обстановку в селищі Марківка, де вона на той час проживала. Але співпрацювати вона почала із ним лише у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ.

Обвинувачена підтвердила, що дійсно надсидалала інформацію про учасників мітингів на підтримку України, про патріотично налаштованих громадян. Вона робила це, тому що бажала захоплення Росією території Луганської області, адже отриманий нею диплом «вищого навчального закладу» так званої «ЛНР» не давав змоги влаштуватися на роботу на підконтрольній України території, а переїжджати на територію ОРДЛО вона не хотіла.

Дії кваліфікували як державну зраду в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Жінку позбавили волі на 15 років із конфіскацією майна.