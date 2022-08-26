Жінку, яка розчленувала тіло чоловіка, щоб приховати вбивство, засуджено до 8 років позбавлення волі

За участі прокурора Київської міської прокуратури Дніпровським районним судом міста Києва оголошено вирок 34-річній жінці, яка розчленувала тіло чоловіка, щоб приховати інший тяжкий злочин.

Нагадаємо, що влітку 2020 року в одній із лісопаркових зон міста Києва правоохоронці затримали жінку, яка намагалася спалити рештки людського тіла.

У подальшому стало відомо, що внаслідок конфлікту, який мав місце в квартирі 39-річного жителя Дніпровського району, обвинувачена спричинила йому тяжке тілесне ушкодження, від якого чоловік через деякий час помер.

Усвідомлюючи наслідки вчиненого, жінка вирішили приховати сліди злочину, розчленувавши тіло чоловіка. Рештки тіла жінка відвезла до лісосмуги, де намагалися знищити у багатті, проте була затримана правоохоронцями.

Вироком суду обвинувачену визнано винною за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура