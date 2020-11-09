Жінку, яка вбила свого 5-річного сина, відправили в психіатричну лікарню

Підозрюваній у вбивстві власної дитини суд обрав запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключать небезпеку поведінки останньої.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області.

Суддею Вінницького міського суду Вінницької області 8 листопада, було розглянуто клопотання сторони обвинувачення про застосування до підозрюваної у вчиненні суспільно небезпечного діяння передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України, запобіжного заходу у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку останньої.

Прокурор мотивував клопотання тим, що за версією слідства, 25-річна матір «виховуючи» свого 5-річного сина, завдала йому тілесних ушкоджень, що призвели до його смерті. Захисник, в свою чергу, не заперечував щодо задоволення даного клопотання та обґрунтував це тим, що підозрювана хворіє на хронічне психічне захворювання- шизофренію та неодноразово проходила лікування з цього приводу. Підозрювана підтримала думку адвоката.

За результатами судового розгляду, заслухавши думки учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключать небезпеку поведінки останньої, строком на 60 діб.

На Вінниччині жінку звинувачують у вбивстві сина. Кажуть, спочатку вона скрутила 5-річного Артема, потім сіла на нього і била головою об підлогу, поки хлопчик не помер. Після цього закутала тіло у ковдру і майже добу тримала його на руках. Найжахливіше, усе це відбувалось на очах 6-річної доньки. // klasno.info