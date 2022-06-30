Жінку, яка, захищаючись, мало не вбила співмешканця, покарали умовно

Дзержинський райсуд міста Кривого Рогу визнав громадянку винною у перевищенні меж необхідної оборони.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 21 червня.

У листопаді минулого року обвинувачена, її співмешканець приймали вдома гостя і разом вживали спиртне. Жінка вийшла і лягла в сусідній кімнаті відпочити, а господар і гість продовжили пиячити на кухні. Незабаром між господинецю та господарем виникла сварка з приводу надто гучної розмови на кухні.

Обурений чоловік спочатку дав жінці два ляпаси, а потім схопив стілець і замахнувся на неї. Остання перебувала в безпорадному стані через закритий перелом шийки стегна. Тому схопила ножа із табуретки неподалік і встромила його агресору в живіт.

Потерпілому заподіяно проникаюче колото-різане поранення живота з ушкодженням шлунку, Зрозумівши, що сталося і не бажачи смерті співмешканця, жінка попрохала гостя викликати швидку. Чоловіку вчасно надали медичну допомогу.

У подальшому потерпілий та обвинувачена уклали угоду про примирення.

Суд призначив покарання у вигляді 1 року обмеження волі, одночасно звільнивши жінку з випробуванням на 1 рік. У вироку зазначається, що раніше ця громадянка була позбавлена батьківських прав щодо двох своїх дітей.