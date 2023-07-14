Жінку, яка здавала працівнику ФСБ РФ позиції ЗСУ в Бахмуті, увʼязнили на 9 років

Дружківський міський суд Донецької області визнав громадянку винною у незаконному поширенні інформації про місцезнаходження Збройних сил України. Їй призначено 9 років позбвлення волі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 11 липня.

Наприкінці травня 2022-го обвинувачена на пропозицію співробітника Центрального апарату ФСБ РФ погодилась передавати інформацію про розташування військовослужбовців та військової техніки ЗСУ та інших військових формувань, котрі протидіють збройній агресії РФ.

Жінка передавала інформацію з 26 травня по 10 червня минулого року. Вона встигла надіслати відомості про 14 позицій на території селища Парасковіївка і міста Бахмута. 27 травня їй один раз заплатили 960 гривень на банківську картку. 10 червня її діяльність припинила Служба безпеки України.

У суді громадянка вину не визнала, показання надавати відмовилась, кажучи, що не скоювала зачину і на досудовому слідстві визнала свою вину, тому що злякалась озброєних чоловіків, які прийшли до неї додому, коли вона була одна. Її затримали і обіцяли умовне покарання, якщо вона визнає себе винною.

Обвинувачена дала пояснення тільки щодо її затримання і обшуку. Того дня її родич, який пішов отримувати гуманітарну допомогу, а вона одна залишилася вдома. Через 15 хвилин вийшла на город і почула гавкіт сусідської собаки, і в цей час підбігли невідомі озброєні люди, схопили її, руки завели за спину, поводились грубо. У дворі було близько 20 осіб і всі озброєні. Її телефон відібрали і робили з ним різні маніпуляції.

На телефоні обвинуваченої виявлено діалог між нею та, імовірно, співробітником ФСБ РФ. Причому розмовву розпочато з ініціативи останнього, який представляється представником Російської федерації та пропонує співробітництво, яке полягає у зборі та передачі інформації щодо місць дислокації військовослужбовців та збройної техніки ЗСУ з метою нанесення ударів по них у нічний час. За таку роботу пропонується грошова винагорода. Жінка погоджується на співпрацю і зазначає номер власної банківської карти. У подальшому вона пересилає представнику РФ скриншоти екрану мобільного телефону із зображенням google-карти з відміченими місцями дислокації військовослужбовців ЗСУ.

Під час слідчого експерименту підозрювана підтвердила, що їй написав незнайомець із російського номера і запропонував співпрацю і показувала на карті, які саме координати йому передала

Чоловік, з яким листувалась обвинувачена нібито має прізвище чи псевдонім Меркушев. За даними сайту «Миротворець», це співробітник центрального апарату ФСБ РФ, а попередня його посада оперативний працівник відділу в місті Старий Оскол УФСБ по Белгородскій області.

У суді слідчий СБУ відмовився розповісти, як зʼясували, що телефон на який передавала інформацію обвинувачена належить працівнику ФСБ РФ. Пояснив, що це стосується форм і методів контррозвідувальної діяльності, є державною таємницею і розголошенню не підлягає.

У підсумку суд визнав жінку винною. А її показання у засіданні, що вона не визнає вину і під час досудового розслідування обмовила себе, розцінюються як такі, що надані з метою уникнути відповідальності за скоєне. Обвинувачення підтверджується показаннями свідків із числа співробітників СБУ, а також іншими дослідженими доказами.