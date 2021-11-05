Жінці оголошено про підозру за розбійний напад на пенсіонера у Шевченківському районі столиці

Дві жінки зайшли до помешкання чоловіка під приводом соціальних працівників, а далі вдарили потерпілого, застотували сльозогінний газ та намагались відібрати гроші. Одну зі спільниць чоловік затримав, а іншу розшукують правоохоронці. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік та повідомив, що на нього у квартирі напали дві жінки, одну з яких він затримав, а інша встигла втекти. На вулицю Пушкінську оперативний черговий направив відразу декілька нарядів патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, правоохоронці встановили, що дві жінки зайшли до 81-річного пенсіонера у квартиру під приводом соціальних працівників:

«Зловмисниці вдарили дідуся по голові та застосували сльозогінний газ. Після чого намагались забрати гроші, однак чоловік одну з них затримав, а інша встигла втекти.

Нападницею виявилась мешканка Одеської області, 1982 року народження. У подальшому її було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили речові докази та перевіряємо причетність затриманої до скоєних аналогічних злочинів на території міста Києва».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманій про підозру. За скоєне їй загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити спільницю підозрюваної та притягнути до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва