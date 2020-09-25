Жінці, яку обвинувачують у вбивстві 1-річного сина, продовжили арешт ще на 2 місяці

У п’ятницю, 25 вересня 2020 року, Голосіївський районний суд м. Києва у ході чергового засідання у справі за обвинуваченням жінки, яка заморила голодом 1-річного сина, розглянув клопотання Київської місцевої прокуратури № 1 про продовження обвинуваченій строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилався на тяжкість інкримінованого жінці злочину, відсутність у неї місця проживання, роботи та міцних соціальних зв’язків. Крім того, на думку прокурора, існують підстави вважати, що обвинувачена може вплинути на свідків, які ще не були допитані у суді.

За результатом судового розгляду клопотання прокурора задоволено, строк дії запобіжного заходу обвинуваченій у вигляді тримання під вартою продовжено до 23.11.2020 включно.

На наступному засіданні суд продовжить допит свідків.

Нагадаємо, на початку грудня 2016 року обвинувачена на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей — однорічного сина та дворічну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – без свідомості.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва визнав обвинувачену винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці) та засудив до 8 років позбавлення волі.

Оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини), вказаний вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури міста Києва, скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

Прес-служба Київської міської прокуратури