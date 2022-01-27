Житель Черкасской области 24 года выдавал себя за воина-«афганца», получив полмиллиона прибавки к пенсии

Будут судить жителя Звенигородки Черкасской области, который с 1997 года выдавал себя за воина-афганца, за что получил более 500 тысяч грн надбавки к пенсии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 24 года назад мужчина уговорил двух знакомых военных подтвердить его участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан и то, что получил множественное осколочное ранение. Таким образом он добился установления статуса УБД и II группы инвалидности.

В связи с «инвалидностью» в июне 1997 года жителю Звенигородки назначили пенсию. В 2004 году все дополнительные выплаты для него сделали пожизненными.

Итак, с 1997 по 2021 год мужчина путем обмана служебных лиц Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области получил бюджетные средства на общую сумму более 500 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.