Житель Харьковщины забил до смерти беременную жену

Трагедия произошла в селе Старая Покровка Чугуевского района.

Как сообщили сегодня в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, 23 сентября в одном из домовладений обнаружили тело женщины.

Во время следственных действий выяснилось, что за два дня до этого между супругами произошла ссора. 48-летний мужчина, будучи нетрезвым, начал избивать супругу, которая была на седьмом месяце беременности. От полученных травм она скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.

В среду его задержали в поселке Рогань. Как сообщили в полиции, за содеянное ранее судимому мужчине грозит пожизненное лишение свободы. // newsroom.kh.ua