Житель Киевской области забил мать до смерти, а тело сбросил в канализацию

В Киевской области мужчина забил до смерти собственную мать руками, ногами и скалкой. Когда в результате полученных травм женщина скончалась, злоумышленник решил скрыть ее тело в канализационном отверстии во дворе. Сейчас он задержан.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Об исчезновении 54-летней жительницы села Даниловка, что в Фастовском районі, в полицию сообщила родственница. Она пояснила, что женщина с вечера не выходит на связь. Полицейские выяснили, что исчезнувшая женщина мертва. Ее тело нашли в канализационном отверстии.

Полицейские установили, что к убийству женщины причастен ее 27-летний сын. Парень признался в содеянном и рассказал правоохранителям, что бил мать руками, ногами и скалкой. Когда в результате полученных травм женщина скончалась, злоумышленник решил скрыть ее тело в канализационном отверстии во дворе.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как отметили правоохранители, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения изберет суд.