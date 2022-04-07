Житель Коростеня зрадив державу за 20 тис. «дерев’яних» – йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Прокурори Житомирської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт за фактом скоєння державної зради — діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду обороноздатності, державній безпеці України шляхом надання представникам іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідством установлено, що особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки нашої держави наприкінці лютого, після широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, скоїв 23-річний житель міста Коростеня. Діючи з корисливих мотивів, він вступив у злочинну змову із представником країни-агресора та охоче погодився на співпрацю із ворогами.

Виконуючи завдання російського «шефа», отримане через спілкування у соцмережі, обвинувачений підрядився за відповідну плату – 20 тис. російських рублів — сфотографувати на свій мобільний телефон один з об’єктів інфраструктури Коростеня та переслати фото ворогу-замовнику. До того ж, цілком усвідомлював незаконність своїх дій та їх небезпечні наслідки: сприяння ворожій розвідці.

Викрили та припинили злочинну діяльність парубка правоохоронці, застукавши його «на гарячому».

Оперативний супровід забезпечили працівники відділу контррозвідки Управління СБ України в області, досудове розслідування проводили слідчі цього ж відомства.

Житомирська обласна прокуратура здійснювала процесуальне керівництво.

За скоєння державної зради Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури