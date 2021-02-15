Житель Кропивницького поцупив майже 100 тисяч гривень з банківських карт громадян

Чоловік, представляючись працівником банку, у телефонних розмовах випитував реквізити платіжних карток громадян. У подальшому від імені потерпілих переказував на сторонні банківські рахунки кошти, якими розпоряджався на власний розсуд.

Співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили місцевого жителя в шахрайстві. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає майже 100 тисяч гривень.

Із залученням спецпідрозділу поліції області, правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка. У результаті вжитих заходів було вилучено речові докази, що вказують на причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання щодо повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Олександрійська місцева прокуратура.

Відділ протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області

Департаменту кіберполіції Національної поліції України