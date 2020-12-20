Житель Миколаєва через конфлікт із запуском феєрверків вчинив стрілянину та поранив дитину

Сьогодні, 20 грудня, у дворі будинку по вул. Громадянській подружжя місцевих мешканців вийшли на вулицю разом із друзями та малолітніми дітьми запустити феєрверк. У цей час до них підійшов обурений сусід із битою та пістолетом в руках, й відкрив стрілянину, влучивши у десятирічного хлопчика.

Дорослі відібрали зброю у зловмисника, викликали поліцію та тримали до прибуття правоохоронців. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, зброю (стартовий пістолет) вилучили, а чоловіка доставили до Заводського відділу поліції. 45-річного нетверезого хулігана слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК.

Поранений хлопчик був доставлений до лікарні. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, кваліфікувавши дії затриманого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство із застосуванням зброї». За вчинене зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Тривають першочергові слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області