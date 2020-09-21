Житель Николаевещины ударил ножом в шею женщину, отказавшую ему в близости

В Веселиновском районе полицейские задержали мужчину, который пытался убить женщину из-за отказа в близости.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что в хирургическое отделение с непроникающей резаной раной гортани доставили 48-летнюю жительницу одного из сел района, полицейские получили от врачей вечером 18 сентября.

Полицейские выяснили, что в течение дня потерпевшая распивала спиртные напитки вместе со знакомыми. Когда 50-летний мужчина и хозяйка дома остались вдвоем, злоумышленник начал цепляться к женщине и намекать на близость. Получив отказ, преступник схватил нож и ударил им потерпевшую в шею.

Злоумышленника, который неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений, полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия следователи квалифицировали по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство»), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные мероприятия. // Преступности.НЕТ