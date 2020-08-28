Житель Николаевщины наехал на любовника бывшей супруги, а потом несколько раз ударил его монтировкой

В пятницу, 28 августа, в Веселиновском районе полицейские задержали мужчину, который из-за ревности совершил покушение на убийство любовника бывшей супруги.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

28 августа около 1:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Веселиновского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Прибыв на место происшествия, факт ДТП не подтвердился, но полицейские выяснили, что между двумя мужчинами на фоне неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого один из них получил телесные повреждения.

Ночью 40-летний мужчина, проезжая на своем автомобиле, увидел наглядно знакомого, который поддерживает отношения с его уже бывшей женой, что вызывает его недовольство, и совершил наезд на соперника. После чего вышел из автомобиля, и нанес ему еще несколько ударов монтировкой.

31-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи Веселиновского отделения полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Покушение на убийство». Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Сейчас следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

По согласованию с местной прокуратурой решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются первоочередные следственные действия. // Преступности.НЕТ