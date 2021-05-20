Житель Николаевщины напоил и изнасиловал 12-летнюю подружку дочери

Баштанский районный суд Николаевской области арестовал мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

17 мая около 22:30 в отделение полиции № 2 Баштанского районного отдела полиции обратилась жительница одного из сел района с сообщением о том, что несколько дней назад изнасиловали ее 12-летнюю дочь.

От заявительницы полицейские узнали, что девочка рассказала матери о том, что 13 мая, когда она играла на улице, отец ее подружки пригласил поговорить в автомобиль, вывез за село, где угостил мороженым и заставил выпить алкоголь, после чего совершил противоправные действия сексуального характера.

Чтобы скрыть преступление, мужчина привез девочку домой, куда вызвал полицейских и сообщил, что увидел ее на улице в состоянии опьянения и решил помочь, привезя к месту проживания. Тогда медики, оказав помощь ребенку, назначили амбулаторное лечение. Никаких сообщений о том, что в отношении нее было совершено преступление, или жалоб на состояние здоровья ни полицейские, ни медики не получали. Девочка молчала, и только потом решилась рассказать обо всем матери, а женщина сообщила правоохранителям.

38-летнего злоумышленника доставили в отдел полиции, следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет». Согласно санкции указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Суд избрал подозреваемому содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Сейчас следствие продолжается. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз. // Преступности.НЕТ