Житель Николаевщины отсудил более ₴200 тысяч ущерба за то, что СБУ спровоцировало его на преступление с «прослушкой»

Житель Николаевской области взыскал более 200 тысяч гривен ущерба за то, что сотрудники УСБУ спровоцировали его на преступление

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.

Как известно, в 2016 году в городе Снигиревка сотрудники СБУ открыли уголовное производство на местного жителя за торговлю специальными средствами для скрытого прослушивания. Суд первой инстанции признал вину мужчины в инкриминируемом преступлении, но апелляционная инстанция его оправдала.

СБУ подозревала Виталия Болдаря в том, что он в Китае заказал, а позже продал пять прослушивающих устройств. При этом сам мужчина говорил, что к нему несколько раз обращались люди, которые просили помочь «конторе». По его словам, они сказали, что сотрудники СБУ не могут самостоятельно купить оборудование для негласных следственных действий, поскольку приобретают его не в рамках закупки ведомства, а за свои личные деньги. Через какое-то время он согласился помочь отечественной спецслужбе.

Кроме того, как оказалось, относительно Болдаря сотрудники СБУ проводили негласные следственные действия в рамках уголовного производства относительно его собеседников, которые якобы также использовали электронные спецсредства для взлома автомобилей и совершения краж. При этом в итоге это дело не получило никакого продолжения. Но это дало возможность сотрудникам спецслужбы в дальнейшем, почти через полгода, выделить отдельное дело о якобы торговле «прослушками» и привлечь Болдаря к уголовной ответственности.

Апелляционный и кассационный суды пришли к выводу о незаконности таких действий сотрудников СБУ при оформлении производства, а также, что именно они сами спровоцировали общение Виталия Болдаря со своими посланцами и дальнейшую незаконную продажу запрещенных устройств.

В иске о возмещении ущерба мужчина отмечал, что результате незаконного привлечения к уголовной ответственности ему причинен моральный вред, который заключается в его душевных страданиях, в связи с противоправным поведением относительно него, его чести и достоинства. Также он отмечало, что его деловая репутация была унижена правоохранительными органами, которые осуществляли предварительное расследование, хотя он никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Кроме того он возмутился вмешательством в его частную жизнь путем проведения с 29 июня 2016 года и на протяжении всего расследования негласных следственных (розыскных) действий, незаконных осмотров, избрания меры пресечения, получения в различных государственных и других учреждениях данных в отношении его имущества, что в условиях небольшого населенного пункта, в котором он проживает, фактически вело к раскрытию информации о привлечении к уголовной ответственности.

Кроме этого истец отмечал, что его лишили возможности заниматься любимым делом – охотой, поскольку у него изъяли охотничье оружие. Это в том числе вызвало и проблемы на работе, так как он работал егерем и должен был приглашать других людей к проведению санитарных отстрелов и опять же, разглашать им причины отсутствия личного оружия.

В итоге суд принял решение о взыскании в пользу истца из Государственного бюджета 157 тысяч 590,77 гривен морального ущерба и 55 тысяч 387,34 гривен материального (затраты на юридическую помощь во время судебных разбирательств).

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ, среди сотрудников СБУ в этом деле в свое время принимал участие Владимир Бойко. Какое-то время назад Владимира Бойко перевели служить в Херсон, но позже глава УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак вернул его в Снигиревку и назначил на руководящую должность Снигиревского межрайонного отделения УСБУ. Владимир Бойко — сын бывшей главы Снигиревской РГА Инны Бойко, которая на этих местных выборах избралась от партии «Наш край» на должность головы Снигиревской городской общины.