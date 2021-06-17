Житель Олевського району викрав 5-річну дівчинку, відніс її до лісу та вчинив дії сексуального характеру

Жителя Олевського району ув’язнили на 12 років за особливо тяжкий злочин щодо 5-річної дитини та замах на вбивство її бабусі

Новоград-Волинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у справі за фактом викрадення, замаху на зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті із застосуванням фізичного насильства щодо малолітньої та замаху на вбивство її бабусі.

Установлено, що злочини скоїв у квітні 2018 року неодноразово судимий 39-річний житель Олевського району.

Так, прийшовши із двома літрами спиртного у домоволодіння до сім’ї, де проживала 55-річна жінка, її донька та 5-річна онучка, спочатку допізна «гостював». Потім, у стані алкогольного сп’яніння, під час виникнення суперечки, накинувся на жінку та намагався задушити її (донька у той момент була відсутня). Коли ж потерпіла знепритомніла, обвинувачений, подумавши, що вона мертва, викрав з іншої кімнати 5-річну дівчинку, відніс її до лісу та вчинив дії сексуального характеру.

Своєї вини у скоєних злочинах обвинувачений не визнавав.

Натомість прокурором у суді було надано достатньо обґрунтованих доказів та беззаперечно доведено його вину.

Вироком Новоград-Волинського міськрайонного суду чоловіка визнано винним у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років.

З дня затримання – 01.05.2018 – і дотепер фігурант справи перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури