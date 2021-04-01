Житель Первомайска во дворе дома установил незаконную 40-метровую вышку и торговал интернетом

37-летний житель Первомайска организовал деятельность подпольного провайдера по обеспечению населения интернетом — за это он незаконно получал абонентскую плату.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

«Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями Первомайского районного отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры задокументировали незаконную деятельность жителя Первомайска», — сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские во время обысков фигуранта по месту жительства и на подконтрольных ему адресов обнаружили 21 радиоэлектронное средство, 8 роутеров, 5 ноутбуков, компьютер и планшет.

При этом для размещения радио-электронных средств злоумышленник незаконно установил во дворе своего дома 40-ка метровую вышку радиосвязи. Для демонтажа данных антенн полицейские привлекали сотрудников ГСЧ.

«Следователями проводится расследование уголовного производства начатого по ч. 1 ст. 361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Сейчас по делу назначено компьютерно-техническую и телекоммуникационную экспертизы. Ожидается выводов специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения», — добавили в ведомстве.

Преступности.НЕТ