Житель Полтавской области получил пожизненный срок за смертельный поджог жены в магазине

Мужчине, который поджег свою жену в магазине в Полтавской области, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

«Приговором Крюковского районного суда Кременчуга лицо осуждено к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении.

Так, прокуратура доказала вину жителя Кременчуга в умышленном убийстве своей жены, совершенном с особой жестокостью, а также в ношении холодного оружия без разрешения (п. пП. 4. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 УК Украины).

Напомним, 4 июня мужчина пришел в магазин, где работала его жена, облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила термические ожоги 70-79% поверхности тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Мотивом такого поступка стало желание женщины официально развестись. Учитывая, что магазин находится на первом этаже жилого дома, злоумышленник создал опасность и для других людей, указали в прокуратуре.

Во время осмотра места происшествия из сумки обвиняемого правоохранители изъяли нож, который, согласно заключению эксперта, является холодным оружием.