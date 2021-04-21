Житель Щастинського району отримав 12 років позбавлення волі за умисне вбивство

За підтримання публічного обвинувачення Щастинською окружною прокуратурою Луганської області визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі 31-річного жителя смт Петропавлівка Щастинського району за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сторона обвинувачення довела, що у травні 2018 року засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час словесного конфлікту зі знайомим вдарив його в спину, від чого останній впав з ґанку на землю. У подальшому нападник завдав потерпілому п’ять ударів взутою ногою по голові. Чоловік помер від отриманих травм ще до приїзду карети швидкої допомоги.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті потерпілого стала закрита черепно-мозкова травма та значні крововиливи.

Під час досудового розслідування та судового розгляду справи зловмисник своєї вини не визнавав, заперечував умисел на вбивство потерпілого, чия смерть, за його словами, настала через падіння на землю з високих сходів біля будинку.

Старобільський районний суд Луганської області, надавши належну оцінку беззаперечним доказам сторони обвинувачення, дійшов висновку про доведеність вини у вчиненні інкримінованого особливо тяжкого злочину.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури