Житель Сумщини намагався контрабандно перемістити через держкордон 29 кг психотропної речовини

Черкаською обласною прокуратурою за наслідками досудового розслідування, яке здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ в Черкаській області, затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Сумської області, який вчинив замах на контрабандне переміщення через державний кордон України особливо небезпечної психотропні речовини в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, обвинувачений умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення намагався незаконно перемістити поза митним контролем особливо небезпечні психотропні речовини та прекурсори (мефедрон, 4-метилметкатинон), обіг яких законодавством заборонено, загальною масою понад 29 кг, однак злочин він не довів до кінця, оскільки його незаконну діяльність було виявлено та припинено співробітниками УСБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокурорів Черкаської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури