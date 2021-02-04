Житель Тернопольщины нанес ущерб финучреждениям 11 стран мира на десятки миллионов долларов

Один из крупнейших в мире фишинговых сервисов, при помощи которого хакеры получали доступ к данным клиентов банков, создал житель Тернопольской области, разоблаченный правоохранителями.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, операция в ходе которой была прекращена деятельность сервиса, была международной — вместе с украинскими правоохранителями в ней принимали участие специалисты из США и Австралии.

«По данным следствия, хакер из Тернопольской области разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на вебресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах, и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали хакеры», — сообщают в Офисе генпрокурора.

Уже установлено, что от действий хакеров пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов.

Правоохранители, которые провели на территории Тернопольской области пять обысков, установили более двух сотен покупателей вредоносного программного обеспечения. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»