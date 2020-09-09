Жителів Херсонщини викрили у крадіжках грошей із банківських карток громадян

Фігуранти обманним шляхом дізнавалися дані банківських карток громадян та отримували доступ до їх онлайн-банкінгу. Далі правопорушники купляли товари, розраховуючись коштами потерпілих. Попередньо сума завданих потерпілим збитків становить 200 тисяч гривень.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області спільно із сектором дізнання Дніпровського відділу поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, припинили протиправну діяльність чоловіків, які для сплати товарів використовували викрадені дані банківських карток громадян.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетні двоє місцевих мешканців. Чоловіки у телефонних розмовах дізнавалися реквізити банківських карток громадян. Ці дані вони використовували для доступу до «клієнт-банку». У подальшому зловмисники купляли ювелірні вироби та техніку, розраховуючись картками потерпілих. Усі придбані товари вони відразу здавали до ломбардів.

Попередньо встановлено, що таким чином фігуранти ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень.

За місцями мешкання зловмисників правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази. Наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб та остаточну суму завданих збитків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Кіберполіція закликає громадян: не передавати нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV код та PIN-код), адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію. Також пам’ятайте, що не варто передавати картку стороннім особам під час розрахунків у закладах харчування, магазинах тощо.

Департамент кіберполіції Національної поліції України