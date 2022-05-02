Жителька Глухова після розмови з «співробітником СБ банку» втратила 22 000 гривень

У період воєнного стану з карткових рахунків жінки зникло 22 000 гривень після дзвінка невідомого. Правоохоронці, в рамках відкритого кримінального провадження, з’ясовують всі обставини та встановлюють особу зловмисника.

До поліції з заявою звернулася 35-річна жителька Глухова. Вона розповіла, що в кінці березня їй зателефонував невідомий, який у розмові назвався співробітником служби безпеки банку, де вона обслуговується. Чоловік назвав жінку на ім’я та намагався уточнити інформацію по її банківським карткам, при цьому назвавши останні цифри номерів карток. Коли жінка з поважних причин відмовилась підтверджувати йому цю інформацію, «банкір» повідомив про заблокування її фінансової сторінки у Інтернеті.

Стурбована глухівчанка намагалася самостійно зайти на цю сторінку, проте її спроби були марні. Вона одразу звернулася до фінустанови у своєму місті, де їй розповіли, що з її рахунків знято 22 000 гривень.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються всі обставини.

Правоохоронці нагадують громадянам про необхідність збереження у таємниці конфіденційної інформації по картковим рахункам і не надавати стороннім особам, ким би вони не називалися, коди доступу до них.

Відділ комунікації поліції Сумської області