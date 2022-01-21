Жительку Кіровоградщини у незаконній трансляції телевізійних каналів

Протиправну діяльність керівника одного з провайдерів припинили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області спільно зі слідчими слідчого управління поліції області та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Встановлено, що мешканка області, перебуваючи на керівній посаді, використовуючи своє службове становище та наявне на підприємстві обладнання, незаконно транслювала українські телеканали. Підписка на такі послуги коштувала 95 гривень на місяць, аудиторія глядачів налічувала майже чотири тисячі осіб. Від протиправної діяльності особа отримувала близько 400 тисяч гривень на місяць.

Незаконна ретрансляція призвела до порушення авторських прав одного з найбільших медіахолдингів України у значному розмірі. Сума завданих збитків встановлюється.

В офісі правоохоронці провели обшук, за результатами якого вилучено техніку та документацію, що вказують на причетність особи до протиправної діяльності. Вилучені речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до шести років.

Відділ протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області

Департаменту кіберполіції Національної поліції України