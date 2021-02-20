Жительку Київщини викрили у пограбуванні та заволодінні ₴100 тисячами із банківських карток рівнянки

Працівники карного розшуку Рівненського районного управління спільно з працівниками кіберполіції в Рівненської області викрили 34-річну жительку Київщини, яка в обласному центрі пограбувала рівнянку, спричинивши понад 100 тисяч гривень збитку.

Потерпіла та підозрювана познайомилися на початку грудня в одному з кафе в обласному центрі. Однак для рівнянки відпочинок закінчився втратою майна — новоспечена знайома відкритого заволоділа її мобільним телефоном і банківськими картками, що знаходилися у сумці, та поспіхом залишила заклад.

У подальшому зловмисниця у мобільному телефоні знайшла персональні дані до банківської картки, з якої зняла 48 тисяч гривень. Крім того, несанкціоновано втрутилась в автоматизовану систему інтернет-банкінгу, здійснивши кілька перерахувань кредитних коштів. Відтак зуміла взяти позику у двох банках на 38–річну рівнянку, чим у загальному спричинила потерпілій матеріальний збиток на загальну суму 105 тисяч гривень.

Оперативники та кіберполіцейські вийшли на «слід» зловмисниці та розшукали її у селі Перемога Київської області, де та і мешкає.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання грабіжниці правоохоронці виявили банківські картки, крадений мобільний телефон та куртку, в якій та скоїла злочин.

Слідчі Рівненського районного управління, зібравши достатньо доказів, повідомили жительці Київської області про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 статей 186, 357, ч.ч. 1, 2 статті 361 та ч. 2 статті 185 КК України. Вчора, 19 лютого, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як встановили поліцейські, підозрювана і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців за вчинення крадіжки.

Слідчі скерували матеріали кримінального провадження відносно неї до суду з обвинувальним актом.

Відповідно до санкції статей максимальне покарання, яке може загрожувати 34-річній жительці Київщини, — до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області