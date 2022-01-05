Жительку Миколаєва викрили у безконтактному збуті оптових партій наркотиків та психотропів на території декількох областей

Жінка пропонувала «товар» через сайт та месенджери, а потім розповсюджувала містом партії закладок PVP, канабісу, амфетаміну, мефедрону, екстезі та ЛСД для кур’єрів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад чотири кілограми заборонених речовин на загальну суму близько 3 млн гривень.

Поліцейські встановили, що 27-річна мешканка Миколаєва налагодила схему безконтактного збуту оптових партій наркотиків через закладки — так звані «мастерклади», які пропонувала своїм клієнтам в мережі Інтернет.

Жінка виконувала функції оператора онлайн-крамниць у месенджерах, та організувала розповсюдження мастеркладів у Миколаєві, Херсоні та Одесі. Розрахунок за «товар» відбувався за допомогою електронних гаманців. Надалі грошові кошти виводились на банківські картки та переводились у готівку. Місячний заробіток фігурантки сягав 100 тисяч гривень.

4 січня співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ, слідчі Миколаївського районного управління та відділення поліції № 3 під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та реєстрації зловмисниці. У ході обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, PVP, канабіс, мефедрон, пігулки екстезі та ЛСД, у тому числі у закладках та сліп-пакетах, на загальну суму близько 3 млн гривень. Крім того, вилучено: банківські карти, «чорнові» записи, скретч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, грошові кошти, мобільні телефони, електронні ваги, пакети с замком zip-lock та ізоляційні стрічки.

Все вилучене правоохоронці направили на проведення експертиз.

Жінку слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нині вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Миколаєва.

Нині поліцейські перевіряють на причетність ймовірних спільників затриманої, а також встановлення інших осіб, котрі можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області