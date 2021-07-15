Жительница Харьковщины подыскивала на сайтах знакомств робких мужчин и грабила их

Жительница Харьковской области, без определенных занятий и источников дохода, придумала радикальный способ поправить материальное положение. Для этой цели она зарегистрировалась в приложении социальной сети Tinder, участники которой ищут легких знакомств для отношений с противоположным полом, различной степени серьезности.

Подыскав подходящего кандидата, который был достаточно щупл и в меру обеспечен, девушка предложила встретиться. В тот же день, в условленные 22:00, она подъехала на «свидание» на такси и предложила кавалеру сесть к ней в автомобиль, чтобы познакомиться поближе.

Когда молодой человек влез в такси, водитель направил автомобиль по указанному пассажиркой адресу, расположенному рядом с местным кладбищем. Приехав на место, девушка попросила водителя подождать и отвела молодого человека от автомобиля вглубь кладбища, на 20 метров.

Время общения с молодым человеком в социальной сети, злоумышленница разузнала, что он владеет айфоном и предполагала, что на «свидание» он возьмет с собой некоторую суму денег. Поэтому отведя парня поближе к кладбищу, она стала обрабатывать свою жертву: применять психологическое давление и запугивание, с целью завладеть его имуществом.

Осознав, что дама значительно крепче его не только морально, но и физически, молодой человек поддался давлению и отдал агрессивной девушке все, что имел с собой – айфон и наличные деньги, в размере 200 долларов. Заполучив желаемое, грабительница села в такси и скрылась с места происшествия, распорядившись чужим имуществом к собственной выгоде.

Планируя свое дерзкое преступление, преступница рассчитывала, что любому мужчине будет стыдно признаться в том, что его унизила и ограбила девушка, а потому он постесняется обращаться в полицию из-за такой незначительной утраты, как смартфон и 200 долларов. Однако, она недооценила «силу» слабых мужчин и потерпевший, нимало не стесняясь, написал заявление в полицию, где изложил как есть все обстоятельства происшествия.

Суд квалифицировал это преступление по ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества, грабеж) и назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком 1 год. Однако, приняв во внимание чистосердечное признание вины, а также наличие у обвиняемой малолетнего ребенка, было решено заменить лишение свободы испытательным сроком. // internetua.com