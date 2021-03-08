Жительница Запорожской области отдала мошенникам более 13 тысяч за несуществующие цветы

Деньги за оптовые тюльпаны, которые так и не получила, отдала жительница Бердянска

Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Женщина рассказала, что в конце декабря вместе с дочкой нашли в Интернете объявление о большой распродаже тюльпанов к восьмому марта. Она решила приобрести цветы оптом по выгодной цене, чтобы потом продать в розницу.

На банковскую карту «продавцу» они перечислила более 13 тысяч гривен. После этого продавец на связь не выходил, цветы не отправил и блокировал переписку.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.