Жителя Черкасской области за убийство 4-месячного сына приговорили к трем годам лишения свободы

В Черкасской области суд вынес приговор мужчине, который убил своего 4-месячного сына.

Суд в пгт. Маньковка рассматривал дело в закрытом режиме. Подсудимый вину признал полностью и искренне раскаялся. Суд учел то, мужчина способствовал раскрытию преступления и пытался реанимировать младенца.

Поэтому обвиняемого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса («убийство по неосторожности») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Во время судебного разбирательства установлено, что обвиняемый жил с женой и 4-месячным сыном в селе Летичевка Уманского района. Мальчика он не любил, поскольку предполагал, что тот ему не родной, а его жена «нагуляла» ребенка на стороне.

Как сообщал УНИАН, 9 января малыш сильно плакал мужчина взял его на руки, чтобы успокоить, но младенец не переставал плакать. Мужчина разозлился и бросил ребенка на кровать. Падая, малыш ударился головой о быльце кровати. В результате удара младенец получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Ребенка пытались спасти сначала родители, а потом медики, но безуспешно.

Тогда гибель четырехмесячного мальчика, квалифицировали как убийство по неосторожности. // УНИАН