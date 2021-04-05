Жителя Чернігівщини засуджено до 15 років позбавлення волі за зґвалтування дитини

За публічного обвинувачення Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області судом визнано винним мешканця Бобровицького району у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Також Ніжинським міськрайонним судом Чернігівської області йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У судовому засіданні прокурори довели, що засуджений, починаючи з 2018 року, користуючись безпорадним станом дитини та відсутністю дорослих, протягом трьох років неодноразово ґвалтував свою малолітню племінницю.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури